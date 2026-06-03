Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проект TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания») открывает значительные возможности для Азербайджана и Армении.

«Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился. Более того, он завершился подписанным мной меморандумом, создающим новый маршрут процветания – TRIPP, который обеспечит значительные возможности для обеих стран», – сказал Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По словам Рубио, деятельность Госдепартамента за последний год сопровождалась как заметными достижениями, так и сохранением серьезных международных вызовов.

Американский дипломат также напомнил об участии США в урегулировании ряда международных кризисов. В частности, он указал на снижение напряженности между Индией и Пакистаном, где удалось предотвратить полномасштабный конфликт между двумя ядерными державами. Кроме того, Рубио отметил роль Вашингтона в урегулировании противоречий между Таиландом и Камбоджей, а также в прекращении войны в Газе и освобождении всех остававшихся заложников.