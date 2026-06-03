Россия участвует в образовательных проектах в Карабахе, где в местном университете уже преподают российские специалисты. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для целей достижения устойчивого развития Борис Титов на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Там университет открыт, это очень важно. Небольшой университет, которому уделяется очень большое внимание. И там наши уже есть преподаватели», – рассказал Титов.

По его словам, между Россией и Азербайджаном продолжается обсуждение вопросов, связанных с развитием IT-сектора в Карабахе. Спецпредставитель президента РФ добавил, что создание дата-центров пока затруднено и требует специальных программ, однако в этом направлении возможно дальнейшее взаимодействие.