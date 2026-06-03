В распоряжении издания Minval оказались визуализации масштабного мастерплана, посвящённого восстановлению и развитию освобождённых территорий Азербайджана.

Согласно представленным материалам, документ под названием «От урбицида к возрождению: устойчивое восстановление, переселение и развитие на освобожденных территориях Азербайджана» отражает концепцию комплексной реконструкции региона, пострадавшего в результате длительного конфликта. На кадрах мастерплана показано, как в перспективе могут выглядеть Джебраил, Физули, Агдам.

Особое внимание в концепции уделяется возвращению населения, созданию новых жилых кварталов, развитию сельского хозяйства и экологически ориентированной инфраструктуры. План также предполагает интеграцию цифровых технологий в управление городами и коммунальными системами. Проект рассматривает освобождённые территории как пространство «нового поколения» — с упором на энергоэффективность, экологичность и долгосрочное экономическое развитие.