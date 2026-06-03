Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящий саммит НАТО в Турции может стать одним из самых важных в истории альянса на фоне разногласий между Вашингтоном и его союзниками.

«Думаю, следующая встреча НАТО в Турции в июле, вероятно, будет самым важным совещанием в истории НАТО. Поскольку есть вопросы, которые нужно прояснить и решить», – сказал Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему остаются членом НАТО, однако сам альянс нуждается в серьезных изменениях. Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал разочарование деятельностью организации.

Американский дипломат также отметил, что вопрос дальнейшего расширения НАТО сейчас не стоит на повестке дня, однако окончательно не снят.

При этом Рубио подчеркнул, что тема доступа США к военным базам союзников по НАТО в Европе будет занимать «видное место на встрече в Турции».