Военно-морские силы Ирана заявили об атаке на американский эсминец в Оманском заливе, который пытался приблизиться к территориальным водам исламской республики, сообщили в пресс-службе ВМС.

«Несколько часов назад… Военно-морские силы Исламской Республики Иран сразу после обнаружения и идентификации нанесли удар по «центру командования и управления», расположенному на американском эсминце, который намеревался приблизиться к территориальным водам Исламской Республики Иран в Оманском заливе», – говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.