Из-за продолжающихся осадков в столице затруднено движение транспорта, на ряде направлений образовались заторы, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Дорожная полиция принимает меры для снижения нагрузки и обеспечения безопасности.

Пробки наблюдаются на шоссе Баку–Сумгайыт (в направлении станции метро «20 Января»), улицах Алы Мустафаева и Бакиханова, Тбилисском проспекте, проспектах Зии Буньядова (на нескольких участках), Гейдара Алиева (основная и вспомогательная дороги), Ататюрка, Хатаи, а также на улицах Юсифа Сафарова, Абдулвахаба Саламзаде, Микаила Мушфига, Ниязи и Бинагадинском шоссе.

Кроме того, заторы зафиксированы на 1-й Приозёрной дороге и проспекте 8 Ноября.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть внимательными к пешеходам.