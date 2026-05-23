Завтра, 24 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом говоритя в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ближе к ночи в некоторых местах возможен кратковременный небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных местах будет туман, подует умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем — 23-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 762 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, которые местами примут интенсивный характер, возможны грозы, град, в высокогорных районах — снег. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем — 23-28° тепла, в горах ночью 4-9°, днем — 12-17°, в некоторых местах — 20-23° тепла.