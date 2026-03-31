Украинский кластер военных технологий Brave1 разрабатывает рой дронов-перехватчиков для борьбы с российскими «Шахедами», сообщает Business Insider.

Речь идёт о системе, где один оператор сможет управлять сразу несколькими перехватчиками. Параллельно ведётся работа над более сложным сценарием — когда дроны взаимодействуют между собой автономно.

В разработке ключевых технологий — связь между БПЛА, обнаружение и распознавание целей, а также автоматическое наведение. Цель — довести эффективность до уровня «один перехватчик — один дрон».

В Brave1 подчёркивают, что задача — не заменить человека, а снизить нагрузку на операторов и повысить эффективность перехватов.

По оценке разработчиков, такие рои могут стать частью новой «малой ПВО» и серьёзно изменить тактику борьбы с беспилотниками.