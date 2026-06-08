НАТО приступило к учениям «Рамштайн Флаг 2026» с участием военно-воздушных сил стран, граничащих с Россией. Маневры продлятся две недели, сообщает пресс-служба Командования ВВС альянса.

Всего в учениях задействовано более 200 летательных аппаратов: истребители, самолеты Boeing E-3A, беспилотники RQ-4D Phoenix, а также средства транспортировки, дозаправки, разведки и наблюдения. Ежедневно планируется до 150 вылетов с более чем 20 площадок, включая участки автомагистралей.

Основные этапы маневров пройдут в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Испании. В НАТО подчеркнули, что учения проводятся в рамках программы «Восточный страж» для укрепления обороноспособности восточного фланга альянса.