В ночь на на 8 июня ВСУ атаковали промышленную площадку «Грушовая» в Краснодарском крае России, в результате чего на территории объекта возник пожар.

По данным местных СМИ, нефтебаза, входящая в состав перевалочного комплекса «Шесхарис» в районе Новороссийска, попала под удар беспилотников.

Местные жители сообщают, что в районе Новороссийска были слышны многочисленные взрывы, после чего над объектом поднялся густой дым.

«Грушовая» является ключевым элементом инфраструктуры АО «Черномортранснефть» и крупнейшим резервуарным парком комплекса. Это также одна из крупнейших перевалочных нефтебаз на Кавказе. Объект расположен примерно в 12 километрах от Новороссийска и занимает более 212 гектаров. На его территории размещены десятки резервуаров суммарной емкостью свыше 1,2 миллиона кубометров нефти и нефтепродуктов.