Украинские удары вывели из строя до 40% экспортных мощностей России по нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчёты.

По данным агентства, речь идёт примерно о 2 млн баррелей в сутки. Это крупнейший сбой нефтяных поставок в современной истории России на фоне роста мировых цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана.

В оценку включены перебои в работе ключевых направлений:

— порты Приморск и Усть-Луга на Балтике;

— остановка экспорта по нефтепроводу «Дружба»;

— снижение отгрузок через Новороссийск;

— удары по перекачивающим станциям в Краснодарском крае;

— задержания европейскими странами танкеров с нефтью из Мурманска.

При этом относительно стабильными остаются поставки в Китай по ВСТО и через порт Козьмино, а также отгрузки с сахалинских проектов и поставки на белорусские НПЗ.