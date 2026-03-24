Пентагон планирует развернуть около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке для поддержки операций против Ирана, письменный приказ ожидается в ближайшие часы.
Как передает ТАСС, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным издания, официальные лица предупреждают, что решение о вводе наземных войск непосредственно на территорию Ирана пока не принято.
Однако переброска 82-й дивизии открывает перед президентом Трампом несколько стратегических вариантов действий.