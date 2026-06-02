Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Грузию посетил ряд военных объектов. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Гасанов совместно с вице-премьером, министром обороны Грузии Ираклием Чиковани и командующим Силами обороны Георгием Матиашвили посетил базу Командования сил специальных операций имени майора Гелы Чедия в Мухровани.

После ознакомления с информацией об объекте азербайджанская делегация ознакомилась с созданными там условиями и образцами вооружения.