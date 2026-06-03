Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах «дальнобойных санкций» Украины. По его словам, ночью были поражены важные объекты на территории России.

Среди целей — Петербургский нефтяной терминал, расположенный примерно в 1100 км от украинской границы, а также военные объекты на базе в Кронштадте.

Кроме того, удар пришёлся по предприятию в Тамбовской области, задействованному в производстве российского оружия. Расстояние от линии фронта — почти 600 км.

Зеленский поблагодарил украинских военных и заявил, что план дальнобойных ударов выполняется «так, как нужно для приближения мира».