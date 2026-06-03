Россия продолжает активно наращивать производство беспилотников, несмотря на замедление темпов роста в других секторах оборонной промышленности.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

По данным Федеральной службы государственной статистики России, в апреле выпуск беспилотных летательных аппаратов и связанных авиационных систем увеличился на 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем за 2025 год производство дронов в стране росло на 68% в годовом выражении.

Издание отмечает, что такая динамика демонстрирует способность Москвы адаптировать военную промышленность к условиям продолжающейся войны против Украины. При этом производство танков и другой бронетехники, по оценкам аналитиков, уже приближается к пределу своих возможностей, тогда как сектор беспилотников остается одним из немногих направлений, способных быстро расширяться.

Точные масштабы военного производства в России остаются засекреченными. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в 2024 году в стране было произведено около 1,4 млн беспилотников.

В то же время украинская разведка утверждает, что в 2026 году Россия планирует выпустить 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей для беспилотников различных типов. Для сравнения, с начала полномасштабной войны российская армия получила лишь 64 тактических самолета Су-34 и Су-35, а также 12 истребителей Су-27.

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри отметил, что дальнобойные беспилотники позволяют России компенсировать ограниченный арсенал крылатых ракет наземного базирования и продолжать удары по критической инфраструктуре Украины.

Несмотря на решение Кремля впервые с начала вторжения сократить военные расходы, официальные прогнозы указывают на резкое замедление роста в сферах производства тяжелой техники, боеприпасов и ракетных компонентов. Если ранее рост в этих отраслях достигал около 30%, то теперь ожидается лишь на уровне 4–5%.