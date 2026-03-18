Административная коллегия Верховного суда Азербайджана приняла решение, устанавливающее единообразную судебную практику по вопросу назначения трудовой пенсии по инвалидности пожизненно лицам, достигшим пенсионного возраста.

Как сообщает «Гафгазинфо», истец с 2017 года получал трудовую пенсию по инвалидности II группы в качестве государственного служащего. Пенсия была назначена на период инвалидности и выплачивалась до июля 2022 года, после чего выплаты были приостановлены.

Истец обратился с требованием признать пенсию по инвалидности бессрочной и восстановить приостановленные выплаты, ссылаясь на достижение пенсионного возраста. Ответственный административный орган отказал в удовлетворении обращения, указав, что страховой стаж составляет менее 25 лет, а стаж госслужбы — менее 15 лет.

Первоначально суд первой инстанции отклонил жалобу, однако апелляционная инстанция отменила это решение и удовлетворила иск, постановив, что трудовая пенсия по инвалидности должна назначаться бессрочно.

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу административного органа, подтвердив решение апелляции. В постановлении отмечено, что если человек достиг пенсионного возраста в период инвалидности и его статус инвалидности сохраняется, трудовая пенсия по инвалидности назначается пожизненно, и для этого не требуется дополнительное обращение.

Административная коллегия подробно проанализировала статью 32.2 Закона «О трудовых пенсиях», подчеркнув, что в ней императивно закреплено право на пожизненное назначение трудовой пенсии по инвалидности лицам, достигшим пенсионного возраста. При этом не требуется повторная оценка инвалидности или дополнительное обращение гражданина. Основное условие — достижение законного пенсионного возраста и наличие действующего статуса инвалидности на момент назначения.

Суд также отметил, что даже если пенсия по инвалидности ранее назначалась на определённый срок, при достижении пенсионного возраста возникает право на её пожизненное назначение, которое не может ограничиваться формальными процедурами.

В постановлении подчеркнуто, что обеспечение пенсионных прав является служебной обязанностью административного органа. Согласно принципам Закона «Об административном производстве», орган обязан учитывать все обстоятельства, разъяснять права и обязанности граждан и обеспечивать применение закона по собственной инициативе. Непредусмотренные законом формальные требования не могут служить основанием для отказа в реализации права на социальное обеспечение.

Суд пришёл к выводу, что требование дополнительного обращения не соответствует закону.