Азербайджан за годы конфликта и оккупации обеспечил жильём около 300 тысяч вынужденных переселенцев. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев на форуме WUF13 в Баку.

По его словам, после оккупации азербайджанских территорий в начале 1990-х годов страна столкнулась с серьёзными жилищными проблемами, однако государство предоставило переселенцам жильё, продовольственную и социальную поддержку.

Гаджиев отметил, что было построено около 300 тысяч единиц жилья для вынужденных переселенцев. Он также подчеркнул, что главным требованием этих людей всегда оставалось возвращение в родные края в безопасных условиях.

Помощник президента добавил, что около девяти городов и более 300 населённых пунктов Азербайджана были разрушены в результате конфликта. По его словам, освобождённые территории фактически восстанавливаются с нуля, а масштабное загрязнение минами остаётся серьёзной проблемой.