Принято решение о демонтаже аварийного моста, расположенного на 55-м километре автомобильной дороги M-2 Баку–Алят–Газах–государственная граница с Грузией на территории поселка Гобустан. Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В настоящее время на данном участке продолжаются проектные работы, связанные со строительством нового моста, а также принимаются меры по обеспечению устойчивого транспортного сообщения.

На данный момент движение транспорта в направлении Баку полностью перекрыто в целях безопасности. Автомобили направлены по альтернативному маршруту.

Для организации безопасного и бесперебойного движения по объездной дороге профильные структуры переведены на усиленный режим работы. На территории осуществляется постоянный контроль за дорожной ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Гобустанском районе на участке трассы Баку–Алят произошло обрушение части моста. Во время инцидента грузовик рухнул в образовавшийся провал.