Завоеванные азербайджанскими спортсменами на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году медали, оказавшиеся низкого качества, были заменены на новые.

Об этом говорится в сообщении Международного олимпийского комитета, направленному Национальному олимпийскому комитету Азербайджана (НОК).

Согласно информации, серебряная и бронзовая медали тхэквондиста Гашима Магомедова и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова уже готовы и будут отправлены в Баку 20 марта.

Для вручения медалей олимпийские призеры будут приглашены в НОК.