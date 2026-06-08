Продюсер Яна Рудковская объяснила, зачем ее сын Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана. По ее словам, это решение связано с возможностью выступать на международных стартах, сообщает Metro.

«С этого сезона мой сын будет представлять Азербайджан, и я рада, что у него появится такая возможность попробовать себя, очень интересно, что из этого получится. Хотя в реальности Саша будет представлять две страны — не только Азербайджан, но и российскую школу фигурного катания, ведь наша академия “Ангелы Плющенко” международная, там тренируются дети из 13 стран мира. Спорт — вне политики и вне границ!» — сказала Рудковская.

По словам продюсера, Плющенко получил паспорт Азербайджана и спортивное гражданство на пять лет. Рудковская отметила, что в 2031 году фигурист перейдет из юниоров во взрослый спорт.

«И именно поэтому в 2030-м на Олимпиаду он не попадает, потому что еще маленький. А мы даем ему шанс реализовать и показать свой уровень в юниорах», — добавила она.

Рудковская также ответила на критику, возникшую после новости о смене спортивного гражданства.

«Но то обстоятельство, что сын получил паспорт Азербайджана, не означает, что мой сын кого-то предал. Мой сын — маленький мальчик, он только начинает свои шаги», — подчеркнула продюсер.