В столице Эстонии Таллине завершился Открытый Кубок Европы по дзюдо, по итогам которого сборная Азербайджана пополнила свою медальную копилку ещё одной наградой.

В заключительный день соревнований бронзовую медаль завоевала Гюльтадж Мамедалиева, выступавшая в весовой категории до 52 кг. В поединке за третье место азербайджанская спортсменка одержала победу над представительницей Великобритании Кейтлин Барбер.

Ранее, в первый день турнира, Фидан Ализаде (до 63 кг) стала серебряным призёром соревнований, а Мадина Каисинова (свыше 78 кг) завоевала бронзовую медаль.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила выступление на турнире в Таллине с тремя медалями — одной серебряной и двумя бронзовыми.