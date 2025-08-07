Испания окончательно отложила покупку американских истребителей F-35, информирует El País со ссылкой на источники. Отмечается, что покупка самолетов у США несовместима с планами потратить 2% ВВП на оборону, так как 85% этих расходов пойдет на инвестиции в европейскую промышленность.

Мадрид хотел заказать около 50 F-35, чтобы заменить в том числе штурмовики AV-8B Harrier. На эти цели еще в 2023-м году была заложена первая часть расходов в размере $6,25 млрд, но реальность внесла коррективы в эти планы.