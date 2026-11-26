Совет Европейского союза одобрил выделение Украине до €45 млрд в 2027 году в рамках кредита общим объемом €90 млрд, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.

«Украине предоставляется помощь в размере до €45 млрд… в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года», – говорится в документе.

Отмечается, что €31,7 млрд из предусмотренной суммы направят на поддержку военно-промышленного комплекса Украины, €6,65 млрд евро — на бюджетную помощь в форме кредитов через механизм Ukraine Facility, столько же предоставят в качестве макрофинансовой помощи.