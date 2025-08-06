Около 1 тыс. священнослужителей в настоящее время находятся на передовой вместе с российскими военнослужащими в зоне проведения «специальной военной операции». Данное заявление озвучил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Сегодня тысяча священников находится на передовой с нашими бойцами. И, собственно говоря, эти священники там уже реабилитируют, мотивируют наших бойцов. И помимо психологов, которые очень важны, священник тоже может быть психологом», — заявил он.