Кремлёвские пропагандистские ресурсы сообщают, что после заседания 5 августа во 2-м Западном окружном военном суде может быть возбуждено уголовное дело против владельцев «Крокус Сити Холла» — семьи Агаларовых.

Потерпевшие якобы пожаловались на халатность: охрана была минимальной, досмотр — выборочным.

Вместо вопросов к ФСБ и МВД, российские власти, судя по всему, пытаются переложить ответственность на бизнес и направить общественное возмущение в «удобную» сторону.

Ранее стало известно, что в отношении Араза Агаларова возбуждено исполнительное производство — всего за день до облав на азербайджанцев в Екатеринбурге, в результате которых погибли два человека.

По последним данным, Араз Агаларов находится в Баку. Его сын, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, опубликовал на днях в Instagram кадры из Sea Breeze.