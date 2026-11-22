Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» намерена полностью запретить суррогатное материнство в стране, соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в парламент, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

«Мы приняли решение о запрете суррогации в Грузии. По этому вопросу у нас активная коммуникация с патриархией Грузии, и соответствующий законопроект в ближайшее время будет инициирован в парламенте. Главное основание решения – значительные этические и правовые риски, связанные с суррогацией, особенно в плане торговли людьми, возможной эксплуатации женщин и защиты прав детей», – заявил Кирцхалия после заседания парламентского большинства.

Он добавил, что закон примут «очень быстро».

По словам Кирцхалии, финансовая выгода суррогатных матерей не может перевесить связанные с этой практикой риски и этические проблемы. Он также отметил, что за последние годы в Грузии суррогатное материнство превратилось в настоящий рынок, а сама практика запрещена в большинстве европейских стран.