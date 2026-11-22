С 22 ноября между Азербайджаном и Иорданией вступает в силу безвизовый режим для граждан обеих стран, имеющих общегражданские паспорта, сообщает Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана.

Теперь владельцы действительных общегражданских паспортов смогут въезжать в другую страну, выезжать из нее и следовать транзитом без оформления визы. Разрешенный срок пребывания составит не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Как пояснили в ГМС, решение направлено на укрепление сотрудничества между двумя государствами и развитие туристических связей.

В ведомстве также напомнили, что иностранцы, находящиеся в Азербайджане более 15 дней, должны зарегистрироваться по месту пребывания. При наличии предусмотренных законом оснований они могут продлить срок временного пребывания или оформить разрешение на временное проживание.

Для этого можно обратиться в центры ASAN xidmət либо воспользоваться разделом «Электронные услуги» на официальном сайте ГМС.