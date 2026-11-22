Необходимое для производства беспилотников оптоволокно подорожало почти в семь раз с весны на фоне бума строительства дата-центров и растущего спроса на кабельные дроны в российско-украинском конфликте, сообщает Financial Times (FT).

Стоимость километра оптоволокна выросла примерно с $4 до почти $30. Материал используется не только в телекоммуникациях и дата-центрах, развивающих инфраструктуру искусственного интеллекта, но и для управления беспилотниками, соединенными с оператором тонким кабелем.

В отличие от обычных БПЛА, такие дроны практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, поскольку передают сигнал по физическому кабелю, а не по радиоканалу. Однако резкое подорожание оптоволокна и перебои с поставками осложняют их производство на Украине.

По данным FT, Россия имеет преимущество в борьбе за китайские поставки благодаря централизованным закупкам крупными партиями и прямым контрактам с производителями. В Украине же приобретением оптоволокна занимаются сотни компаний и посредников, что затрудняет закупки и делает их более затратными.

Стоимость кабеля для одного беспилотника с дальностью управления 30 километров может достигать почти $1 тыс. На фоне роста цен некоторые украинские производители рассматривают возможность отказа от оптоволоконных систем в пользу беспроводной связи, в том числе Starlink.

По оценкам аналитиков китайского инвестбанка Huatai Securities, в 2026 году спрос на оптоволокно со стороны производителей беспилотников может достичь 146 млн километров – на 155% больше, чем годом ранее. Китай обеспечивает более половины мирового производства оптоволокна, что делает его ключевым поставщиком для обеих сторон конфликта.