Технический сбой в системе подготовки самолетов к вылету привел к массовым задержкам рейсов Delta Air Lines в США в воскресенье, особенно серьезно затронув аэропорт Атланты, сообщает New York Post.

Неполадки возникли в системе расчета веса и центровки воздушных судов перед вылетом. Из-за этого авиакомпании пришлось временно перейти на ручные процедуры оформления рейсов.

Ко второй половине дня в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте задержали 835 рейсов. По всей стране задержки затронули 725 рейсов Delta. Федеральное управление гражданской авиации США первоначально предупредило, что ограничения могут коснуться более 3,5 тысячи перелетов.

По данным сервиса FlightAware, к середине дня задерживались 48% рейсов Delta. Специалисты авиакомпании тем временем работали над восстановлением автоматизированной системы. В Федеральном управлении гражданской авиации подчеркнули, что сбой не связан с работой систем управления воздушным движением.

Неполадки произошли накануне Дня благодарения, который в этом году отмечают 26 ноября. В этот период в США традиционно резко возрастает число поездок и авиаперелетов.