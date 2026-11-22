Президент США Дональд Трамп заявил, что ему будет трудно сотрудничать с сенатором Чаком Шумером, если тот вновь возглавит демократическое большинство в Сенате.

Сейчас Шумер руководит демократическим меньшинством в верхней палате Конгресса. По итогам промежуточных выборов демократы получили большинство в обеих палатах. Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года.

«Мне будет очень трудно работать с Чаком Шумером, если он станет лидером демократического большинства в Сенате», – написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер также напомнил о прежнем руководстве Шумера в Сенате, заявив, что тот уже потерпел серьезное поражение.

«Он уже потерпел сокрушительную неудачу, одну из худших в истории, в качестве «лидера», и я не сомневаюсь, что он снова потерпит неудачу», – добавил президент США.

Шумер возглавлял демократическое большинство в Сенате с 2021 по 2025 год.

«Он лишь распространял измышления о России, России, России, и другие фальсификации и фабрикации, из-за этого я одержал в 2024 году легкую и триумфальную победу (на выборах президента). И вот все заново!» – подчеркнул американский лидер.

На пост лидера демократического большинства в Сенате претендуют сам Шумер и сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.