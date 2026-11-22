Состояние сооснователя Oracle Ларри Эллисона за последние три месяца уменьшилось примерно на $40 млрд из-за падения акций технологической корпорации, сообщает Forbes.

По оценке издания, сейчас состояние бизнесмена составляет $137,7 млрд. В рейтинге богатейших людей мира он занимает 12-е место.

На торгах 20 ноября акции Oracle подешевели на 7,5%, опустившись примерно до $102 за бумагу. Это самый низкий уровень с января 2024 года. С начала 2026 года котировки компании потеряли 47%.

Как отмечает Forbes, инвесторов тревожат масштабные расходы Oracle на строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта.

По итогам 2026 финансового года свободный денежный поток компании оказался отрицательным и составил $23,7 млрд. Крупные вложения в инфраструктуру ИИ и растущая долговая нагрузка усилили опасения инвесторов относительно финансовых перспектив корпорации.