Глава европейской дипломатии Кая Каллас не рассматривалась в качестве представителя Евросоюза на возможных переговорах с Россией – европейские страны намерены направить на них советников по безопасности и высокопоставленных чиновников ЕС, пишет El País со ссылкой на источники.

По данным издания, Каллас фактически осталась «за бортом» переговорного процесса, хотя сама предлагала взять на себя координацию диалога с Москвой. В Брюсселе считают, что за столом переговоров должны находиться либо профильные специалисты, либо лидеры государств – в зависимости от формата встречи.

«По сути, речь идет о том, какую внешнюю политику стремится проводить ЕС, кто должен выступать от его имени. Это также свидетельствует о внутренней борьбе за власть в институтах Евросоюза», – отметил высокопоставленный источник газеты в Брюсселе.

Каллас настаивала, что представляет «не саму себя, а 27 государств-членов», и ссылалась на договоры ЕС, согласно которым именно она отвечает за внешнюю политику объединения. Однако председатель Европейского совета Антониу Кошта также представляет Евросоюз на уровне лидеров государств, напоминает El País.

Во время трехсторонней встречи России, Украины и США в Абу-Даби европейскую сторону представляли советники по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши, а также высокопоставленные чиновники Еврокомиссии и Европейского совета. Каллас среди участников не было.

Источники издания отмечают, что на возможных переговорах Европа намерена обсуждать не только завершение войны в Украине, но и будущее архитектуры безопасности на континенте.

Ведущий научный сотрудник Королевского института Elcano Игнасио Молина считает, что европейские страны до сих пор не могут выступать единым голосом в отношениях с Россией, США и Китаем.

«Само формирование такой группы не является проблемой с точки зрения договоров ЕС, но это печально и показывает, что укрепилось представление: влиять на внешнюю политику можно в большей степени, если обладаешь военной мощью», – заявил он.

По оценке Молины, ситуация отражает и борьбу за влияние внутри Евросоюза. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все активнее участвует в определении европейской позиции, оттесняя Каллас на второй план. Этому также способствует напряженность между Францией и Германией, с одной стороны, и Европейской службой внешних связей – с другой, а также стремление Еврокомиссии расширить свои полномочия.