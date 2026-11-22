Республиканцы в Сенате США намерены заблокировать утверждение как минимум двух кандидатов Дональда Трампа на ключевые посты в Пентагоне, поскольку те не заручились необходимой поддержкой даже внутри собственной партии, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет об Остине Дамере, которого президент выдвинул на должность директора по стратегии, планам и потенциалу в управлении политики Пентагона, и Алексе Велес-Грине, претендующем на пост его заместителя. Их кандидатуры были внесены более года назад, однако многомесячные усилия администрации не помогли собрать достаточно голосов для утверждения.

По данным собеседников газеты, оба кандидата не попадут в окончательный список номинантов, который Сенат планирует рассмотреть до конца года. Демократы, получающие контроль над Конгрессом в январе 2027 года, также не намерены поддерживать их кандидатуры.

Провал попыток Белого дома заручиться поддержкой однопартийцев вызвал раздражение в Пентагоне, отмечают источники WP.

Как пишет издание, за шесть недель до перехода контроля над Конгрессом к демократам администрация Трампа сталкивается с целым рядом проблем в оборонной сфере. У Белого дома остается все меньше времени, чтобы добиться утверждения кандидатур командующего ВМС Хунга Као и начальника штаба Армии США генерала Стива ЛаНива.

На промежуточных выборах 3 ноября республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса. В ряде штатов они потерпели поражение, несмотря на то что десятилетиями сохраняли там доминирующие позиции.