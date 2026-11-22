Глава МИД Италии Антонио Таяни 22–23 ноября в рамках официального визита в Азербайджан проведет встречи с руководством страны и примет участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме. Об этом сообщает МИД Италии.

В Баку Таяни встретится с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. В центре переговоров будут укрепление политических связей, перспективы мира и экономического развития на Южном Кавказе, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, а также актуальные международные вопросы.

Кроме того, глава итальянского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Вместе они примут участие в бизнес-форуме, который пройдет 23 ноября в Баку. Ожидается, что мероприятие соберет более 240 представителей компаний и деловых объединений двух стран.

Одной из главных задач форума станет привлечение итальянских компаний к крупным инфраструктурным проектам в Азербайджане.

В итальянском МИД подчеркнули, что Азербайджан остается стратегическим и надежным партнером Италии в сфере энергетической безопасности. По данным ведомства, республика занимает второе место среди поставщиков нефти в Италию и третье – по поставкам природного газа.

Энергетическое сотрудничество приобретает особое значение на фоне кризиса в Ормузском проливе и его влияния на международные рынки.

Стороны также рассмотрят возможности расширения взаимодействия в сфере передового производства, цифровых технологий, возобновляемой энергетики и критически важного сырья.

Кроме того, в рамках визита ожидается подписание декларации о намерениях сотрудничать в третьих странах.