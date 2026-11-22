Власти восточной Ливии подтвердили взрыв на борту российского корабля в порту Бенгази, предварительно предположив атаку беспилотников, сообщает Reuters.

По данным властей, судно возвращалось в Россию и остановилось в Бенгази для дозаправки и пополнения запасов в рамках соглашений о морском сотрудничестве между двумя странами. В результате взрыва возник пожар. Медицинские источники сообщили о пострадавших, однако погибших, по предварительным данным, нет.

Власти восточной Ливии заявили о начале расследования совместно с российской стороной, чтобы установить обстоятельства произошедшего, источник атаки и причастных к ней лиц. Ответственность за взрыв пока никто не взял.

18:00 Российский ракетный корвет «Меркурий», вероятно, был уничтожен в результате взрыва и пожара в ливийском порту Бенгази, сообщает Naval News со ссылкой на спутниковые снимки и несколько источников.

По данным издания, корабль охватил сильный огонь. Пока неизвестно, затонул ли он у причала или полностью выгорел. Перед происшествием корвет несколько дней находился в порту и сопровождал конвой судов, связанных с российским государством и перевозивших военные грузы.

Местные власти подтвердили взрыв и пожар на военно-морской базе Бенгази, однако представили другую версию произошедшего. По данным Национального управления безопасности восточной Ливии, взорвались боеприпасы на складе. Пожарные ликвидировали возгорание, а причины случившегося должны установить эксперты. Официального подтверждения того, что взрыв произошел именно на российском корабле, пока нет.

Между тем итальянское агентство Agenzia Nova со ссылкой на источники в Бенгази сообщило о возможной атаке на российское военное судно или его груз. Один из собеседников агентства предположил, что за операцией могла стоять Украина, однако не представил доказательств. Местные жители также рассказывали о нескольких взрывах и возможной активности авиации, но эти сведения пока не получили независимого подтверждения.

Если информация об уничтожении «Меркурия» подтвердится, это станет еще одним серьезным ударом по российскому флоту. В июне украинские беспилотники атаковали однотипный корвет «Бойкий» на судоремонтном заводе в Кронштадте. Тогда корабль получил серьезные повреждения и загорелся.



