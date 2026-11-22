Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что гарантии безопасности Украине должны стать частью более широкой архитектуры безопасности Европы, а не отдельной договоренностью. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, Вашингтон намерен укрепить действующие европейские институты безопасности и разобраться, почему существующие механизмы не смогли предотвратить нынешний конфликт.

Кушнер обозначил цель США как создание системы, при которой Украина будет защищена, Европа станет сильнее, Россия не будет опасаться НАТО, а НАТО – России. Он также подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов рассмотреть предоставление Киеву мощных гарантий безопасности, если убедится, что вероятность нового конфликта будет крайне низкой.

«Готовность президента Трампа рассмотреть гарантии безопасности для Украины, аналогичные статье 5, является ключевой особенностью для достижения прочного мира. Готовность России обсудить такие гарантии – это крупный шаг вперед и потенциальный признак того, что она серьезно настроена на мир», – добавил Кушнер.

По словам Кушнера, Трамп открыт к предоставлению Украине гарантий по образцу пятой статьи НАТО, согласно которой нападение на одного из участников альянса рассматривается как нападение на всех. Однако такие обязательства должны отвечать интересам США и стать частью более широкого пакета мер безопасности. Американский президент также настаивает на тесных консультациях с Киевом и европейскими странами.

В ближайшие недели Кушнер намерен провести частные встречи и многосторонние дискуссии по вопросам европейской безопасности. По его мнению, для предотвращения новых конфликтов необходимо восстановить диалог между Европой и Россией.