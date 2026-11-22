Объем перевозок нефти через Ормузский пролив сокращается на фоне возобновившихся атак Ирана на торговые суда, которые делают ближневосточный экспорт все более уязвимым, сообщает Financial Times.

За неделю до 18 ноября через пролив прошли 263 судна – на 15% меньше, чем неделей ранее, и на 20% меньше показателя двухнедельной давности, следует из данных UK Maritime Trade Operations. Среди них было 37 нефтяных танкеров против 52 неделей ранее. По предварительным данным Kpler, во вторую неделю ноября объем нефтяных перевозок через Ормузский пролив сократился почти вдвое по сравнению с первой.

До ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля через пролив ежедневно проходило около 135 судов, перевозивших примерно пятую часть мировых поставок нефти и газа. В октябре потоки сырой нефти из Персидского залива увеличились, что аналитики расценивали как признак способности ближневосточных производителей находить пути доставки продукции покупателям.

Однако возобновившиеся в октябре иранские атаки на судоходство вновь поставили экспорт под угрозу. За последнюю неделю были поражены как минимум семь танкеров, а с начала конфликта затонули не менее трех судов.

Стратег UBS Джованни Стауново считает, что ситуация становится все менее устойчивой: «восстановление ближневосточного экспорта выглядит все более хрупким».