Крупный пожар на кондитерской фабрике в индонезийской провинции Бантен унес жизни как минимум трех человек, еще 36 числятся пропавшими без вести, сообщает портал Detik.

Тела погибших обнаружили участники поисково-спасательной операции на территории сгоревшего предприятия в Чиканде, округ Серанг. Спасатели продолжают разбирать завалы и обследовать помещения, где могут находиться люди.

«Сотрудники поисково-спасательного офиса Бантена проводили зачистку отдельных частей здания по зонам, где предполагалось наличие жертв», – рассказал заместитель начальника оперативного управления и готовности поисково-спасательного офиса Бантена Ризки Двианто.

Пожар вспыхнул 21 ноября, когда на фабрике находились 59 сотрудников. Ранее сообщалось, что 16 человек удалось спасти: трое из них попали в больницу, остальные 13 вернулись домой. Число пропавших постепенно сокращалось: сначала речь шла о 43 людях, затем о 39, теперь спасатели ищут 36 человек.

Причины возгорания пока не установлены. По словам очевидцев, незадолго до появления густого дыма на предприятии несколько раз отключалось электричество. Огонь охватил центральную часть здания и второй этаж, часть крыши обрушилась. Полностью локализовать пожар удалось лишь к утру следующего дня.

Промышленная зона Чиканде, где расположена фабрика, находится примерно в 50 километрах к западу от Джакарты.

