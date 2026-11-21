Участники международного форума в Сейме Литвы назвали Шушинскую победу Азербайджана символом стремления народов к исторической справедливости.

Мероприятие, посвященное исторической памяти и деколонизации на Кавказе, прошло 19 ноября в Сейме Литвы в Вильнюсе. В нем приняли участие представители черкесских общин из разных стран, а также других народов Кавказа. Перед его началом открылась выставка «Кавказ: хроника экологического колониализма и утраченной свободы», посвященная истории региона и социальным и экологическим последствиям происходивших там событий.

Первая дискуссия была посвящена имперскому колониализму, политике выжженной земли и депортациям. В ней выступил депутат Сейма Литвы, профессор Валдас Ракутис.

Представитель чеченского национального движения Сайхан Музаев говорил о сохранении национальных языков и культурной самобытности, а также о защите прав народов Кавказа.

Руководитель Института кавказоведения Тбилисского государственного университета, профессор Мераб Чухуа сообщил, что численность черкесов в мире превышает 6 млн человек. При этом лишь около 10% из них живут на исторической родине, остальные расселены по разным странам. Он подчеркнул важность изучения истории черкесского народа и сохранения его культурной идентичности.

Чухуа также отметил значение Совместной декларации, принятой в июле этого года по итогам международной конференции в Шуше «Культурное и этническое разнообразие: уроки истории и современные вызовы». Документ затрагивает защиту культурных и этнических прав, сохранение исторической памяти, противодействие дискриминации и обеспечение доступа к архивным материалам.

Председатель азербайджанского общественного объединения культурных и исторических исследований «Шелковый путь» Аида Эйвазлы Гёйтюрк (Аида Эйвазова) поблагодарила организаторов за присутствие государственных флагов Азербайджана на форуме. Она подчеркнула необходимость уважения национального достоинства народов и соблюдения гуманистических принципов, призвав отдавать предпочтение диалогу и сотрудничеству вместо противостояния и разногласий.

Председатель Центра культурного и этнического разнообразия Азербайджана Сейфеддин Гусейнли (Сафаров), подключившийся к форуму онлайн, выступил в защиту прав этнических и религиозных общин. Он также напомнил о событиях 27 июня 2025 года в Екатеринбурге, связанных с его родственниками, и заявил о необходимости объективного расследования подобных происшествий и соблюдения прав человека.

Гусейнли подчеркнул, что культурное и этническое разнообразие, как и толерантность, следует считать богатством государства, а дискриминация по национальному и религиозному признакам недопустима.

Член правления Национального форума НПО Азербайджана Заур Ибрагимли, также выступивший онлайн, отметил опыт страны в сохранении этнического и культурного разнообразия и развитии межрелигиозной и межкультурной гармонии.

В дискуссиях участвовали представители черкесского национального движения Рустам Кужаев и Ибрагим Яганов, соучредитель Всемирного черкесского агентства и бывший депутат Сейма Литвы Гинтарас Сонгайла, представитель ассоциации «Мемориал» Сергей Кривенко, правозащитник Мариус Кундротас и другие.

Участники форума говорили о важности сохранения исторической памяти и культурной самобытности народов, международного сотрудничества и предотвращения конфликтов на этнической и религиозной почве.

По итогам встречи представители гражданского общества Литвы, Австрии, Франции, Германии, Финляндии, Турции, Грузии, Азербайджана и других стран приняли Совместную декларацию.