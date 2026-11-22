Вторым судном, которое могло попасть под удар морских беспилотников у берегов Ливии, называют российский ролкер ASCALON, связанный с перевозкой военных грузов. Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на OSINT-аналитиков.

Независимого подтверждения того, что судно действительно было атаковано, пока нет.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, ASCALON вышел из порта Балтийск Калининградской области. Последний раз его местоположение фиксировалось восемь дней назад в районе Гибралтара, после чего судно исчезло из системы автоматической идентификации AIS.

ASCALON (IMO 9198226) принадлежит российской компании ООО «М Лизинг», находящейся под санкциями США. Сам ролкер также внесен в американский санкционный список.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, судно использовалось для перевозки вооружений и считается одним из участников так называемого «Сирийского экспресса» – маршрута поставок военных грузов из российских портов в Сирию через Босфор. Кроме того, ASCALON неоднократно замечали на военно-морской базе в Новороссийске. В 2018 году он доставлял из России в Китай ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-400.

22:24 Морские беспилотники вновь атаковали суда у побережья Ливии – один из них поразил торговое судно неподалеку от порта Бенгази, сообщает Associated Press со ссылкой на ливийские СМИ.

По данным спутникового телеканала Almasar, ливийские военно-морские и военно-воздушные силы уничтожили не менее 12 других морских беспилотников вблизи порта.

Ранее правительство западной Ливии выразило обеспокоенность «втягиванием ливийских портов и гражданских объектов во внешние конфликты». Это заявление, предположительно, стало отсылкой к войне в Украине.

Обострение ситуации произошло после атаки на военно-морскую базу в Бенгази, где российский корвет «Меркурий» получил серьезные повреждения, а на территории объекта вспыхнул пожар. Об этом сообщили два ливийских военных чиновника.

По их словам, предварительное расследование показало, что несколько украинских морских беспилотников были запущены по кораблю с базы на западе Ливии, контролируемой украинскими силами. По меньшей мере четыре безэкипажных катера перехватили и уничтожили, еще два поразили военный корабль.