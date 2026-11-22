Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 ноября принял министра внутренней безопасности США Маркуэйна Маллина. Об этом сообщает АзерТАдж.

Глава государства с удовлетворением вспомнил январский визит Маллина в Азербайджан, когда тот еще был сенатором-республиканцем от штата Оклахома и членом комитета Сената США по вооруженным силам, а также состоявшуюся тогда встречу. Алиев поздравил гостя с назначением на новую должность.

Президент отметил историческое значение 2026 года для азербайджано-американских отношений. По его словам, визит вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса в Азербайджан и подписание в рамках визита «Хартии о стратегическом партнерстве» между правительствами двух стран внесли важный вклад в расширение двусторонних связей.

Алиев высоко оценил усилия президента Дональда Трампа по выводу азербайджано-американских отношений на высочайший уровень и обеспечению мира в регионе, подчеркнув заинтересованность Азербайджана в дальнейшем развитии связей с США.

Вспоминая Вашингтонский саммит, состоявшийся в августе 2025 года, глава государства заявил, что в регионе сложилась новая ситуация и уже более года стороны живут в условиях мира.

Маллин поздравил президента с достижениями в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, отметив роль Трампа в этом процессе.

Коснувшись значения проекта TRIPP, министр подчеркнул, что полноценное функционирование коридора будет способствовать развитию транспортных связей, а также экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Арменией и между регионами.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах азербайджано-американских отношений. Было отмечено, что взаимные визиты на различных уровнях создают хорошие возможности для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

