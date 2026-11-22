Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотографию рукопожатия с российским лидером Владимиром Путиным, подписав ее «Мой друг», сообщают зарубежные СМИ.

Кроме того, американский лидер разместил другие снимки с Путиным, а также фотографии с трехстороннего саммита США, России и Китая, который состоялся 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

На одном из фото Си Цзиньпин ожидает Трампа, спускающегося по трапу самолета. Американский президент подписал снимок словом «Друзья».

Трамп также опубликовал коллаж, на котором сравнил встречу в Китае с Ялтинской конференцией 1945 года. Подпись к изображению гласит: «Великие державы. 1945, 2026».

Ранее Трамп высоко оценил отношения с российским президентом, назвав их «фантастическими» и отметив, что они выгодны США. На встрече с Путиным в Шэньчжэне американский лидер также назвал его своим другом.