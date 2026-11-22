НАТО и бундесвер в последний момент отказались от переброски немецких танков в Литву через Польшу своим ходом и решили доставить технику по железной дороге, чтобы не провоцировать Россию, пишет Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

Изначально подразделения 10-й танковой дивизии сухопутных войск Германии должны были совершить марш-бросок на восточный фланг альянса через польскую территорию. Однако военное и политическое руководство решило отказаться от открытого передвижения колонн бронетехники вблизи границы с Беларусью, опасаясь реакции Москвы.

Как рассказал собеседник газеты из числа военных, при подготовке учений постоянно оценивается необходимость корректировать планы, чтобы сохранить баланс сдерживания и не допустить лишней эскалации.

В Минобороны Германии отказались давать политические оценки произошедшему, отметив лишь, что смена способов транспортировки войск — обычная практика, которую необходимо регулярно отрабатывать на случай реального кризиса.

Учения Grand Eagle 26 проходят на полигоне Пабраде в Литве с участием около 1,8 тыс. военнослужащих и более 750 единиц техники из состава 37-й мотопехотной бригады и других подразделений. Параллельно в республике проходят маневры Freedom Shield 26 II с участием 45-й танковой бригады бундесвера. В общей сложности в обоих учениях задействованы более 6 тыс. военных.