В Грузии неизвестные открыли огонь по автомобилю азербайджанского предпринимателя Дурича Гаджиева, который находился в салоне вместе с малолетними детьми. Об этом сообщает телеканал TV Pirveli.

Нападение произошло в селе Гараджалар Гардабанского района, когда Гаджиев возвращался домой из ресторана.

По предварительной версии, причиной случившегося мог стать финансовый спор. Сообщается, что предпринимателя шантажировали и требовали передать долю в бизнесе. Однако семья Гаджиева опровергает эту информацию – его отец заявил, что никаких финансовых разногласий у сына не было.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили о задержании одного подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в соучастии в покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Полиция продолжает оперативно-разыскные и следственные мероприятия для установления местонахождения и задержания второго предполагаемого участника нападения.