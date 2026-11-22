Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об определении этапов восстановления Крымского моста, поврежденного в результате атак украинских беспилотников.

«Определили все необходимые решения, которые нам нужно. Собрали проектировщиков, строителей, поставщиков материалов. Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме», – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

На этой неделе Крымский мост трижды подвергался атакам ВСУ. 17 ноября мост получил повреждения, после чего движение по нему приостановили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Последняя атака произошла в ночь на 19 ноября. По данным Минтранса РФ, пострадавших не было.