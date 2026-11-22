Глава МИД России Сергей Лавров назвал министров обороны Германии и Великобритании Бориса Писториуса и Уэса Стритинга «неадекватными», комментируя их заявления о поддержке украинских ударов по российской территории.

«Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии», – сказал Лавров в интервью «Вестям».

Поводом для реакции российского министра стали недавние заявления представителей европейских стран. Писториус раскритиковал заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби, усомнившегося в эффективности украинских ударов по российской территории, и назвал его позицию «довольно глупой».Позднее глава Минобороны Германии извинился перед Колби за эту формулировку, но подчеркнул, что по-прежнему поддерживает украинские удары по объектам в России.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг сравнил президента Украины Владимира Зеленского с современным Уинстоном Черчиллем. Он также призвал британцев готовиться к войне и вновь предупредил о «катастрофической» цене победы России.