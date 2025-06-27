В Екатеринбурге начались массовые задержания представителей азербайджанской общины. По имеющейся информации, силовики «ищут возможных причастных к убийству», совершенному в 2001 году.

Как передают очевидцы порталу E1, с некоторыми членами общины правоохранители связываются по телефону, других задерживают прямо на улицах. Всех доставляют в здание УМВД на улице Ленина, 17.

По предварительным данным, операция связана с возобновлением расследования давнего уголовного дела. Предполагается, что ранее не попавшие под подозрение участники преступления теперь попали в поле зрения следствия.

По сведениям агентства АПА, сегодня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операцию по адресам проживания семьи Сафаровых — граждан России, выходцев из Агдамского района Азербайджана, проживающих в различных районах Екатеринбурга.

Во время рейда сотрудников ФСБ в квартиры были убиты братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, ещё восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате избиения.

Состояние Акифа, Аяза, Кямала и Мазахира Сафаровых, госпитализированных после происшествия, оценивается как тяжёлое.

По информации соотечественников, проживающих в Екатеринбурге, операция была проведена в связи с делом об убийстве, произошедшем в 2001 году в кафе, принадлежащем семье Сафаровых.