Президент США Дональд Трамп пригрозил потопить иранские танкеры, если они попытаются прорвать американскую морскую блокаду. Об этом сообщает журналист Fox News Трей Йингст по итогам интервью с главой Белого дома.

«Я надеюсь, что иранские танкеры попытаются обойти блокаду. Они все окажутся на дне морском, как и иранский флот», – заявил Трамп.

По словам журналиста, американский президент также склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не договорятся о прекращении конфликта. При этом переговоры между сторонами продолжаются в непрямом формате. Посредником выступает Катар, который передает сообщения между Вашингтоном и Тегераном.