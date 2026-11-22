Дождливая и ветреная погода охватила ряд районов Азербайджана, местами осадки оказались обильными, а на Шахдаге периодически идет снег, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Дожди начались вечером 21 ноября в северных и западных районах страны. Больше всего осадков выпало в Сарыбаше Гахского района – 21 мм. В Загатале зафиксировали 12 мм, на реке Кишчай в Шекинском районе – 10 мм, в Шамкире и Товузе – по 9 мм.

В Гедабее выпало 8 мм осадков, в Балакене и Дашкесане – по 6 мм, в Огузе – 5 мм. В Гяндже и Агстафе зарегистрировали по 4 мм, в Гёйгёле – 2 мм, в Газахе, Самухе и Мингячевире – по 1 мм.

В ряде районов усилился западный ветер. Сильнее всего он был в Мингячевире, где порывы достигали 21 м/с. На Шахдаге скорость ветра доходила до 20 м/с, в Геранбое – до 19 м/с, в Кяльбаджаре и Нафталане – до 18 м/с, в Гедабее и Ярдымлы – до 16 м/с.