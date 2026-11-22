Как поплохеет мигрантам в России; чем накачивает Москва государства ЦА; есть ли у Токаева причины хвастаться, и почему он экономит на уране; куда взметнулся Мирзиеев; что завалили Таджикистан и Туркменистан: об этом и многом другом — в обзоре Minval Politika.

«С Новым Годом, товарищи!» — с 1 января 2027-го в России начнут действовать новые правила контроля за доходами трудовых мигрантов. Иностранцам откажут в выдаче разрешения на работу или патента, если у российских ведомств не будет необходимых сведений об их заработках. Уже выданные документы в таких случаях будут аннулированы, сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу МВД РФ.

Ещё одно новшество, также вступающее в силу с самого начала будущего года, касается финансового обеспечения иностранных работников и членов их семей, находящихся на территории РФ: трудовой мигрант должен иметь доход, достаточный для содержания себя и находящихся на его иждивении членов семьи, проживающих вместе с ним в России. Минимальный необходимый уровень рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума с применением специального регионального коэффициента.

Кроме того, новое законодательство определяет условия пребывания в России несовершеннолетних детей трудовых мигрантов. После достижения ими 18 лет, дети иностранного работника должны будут либо покинуть Россию в течение 30 дней, либо самостоятельно оформить патент, внести необходимые платежи и трудоустроиться.

Отметим, что наибольшее количество трудовых мигрантов в России приходится на граждан государств Центральной Азии – доминирует рабочая сила из Узбекистана. По данным официальной статистики, только за январь – сентябрь текущего года на работу в Россию въехали свыше 1,5 млн граждан РУз. В первой пятёрке стран, чьи граждане активнее всего едут на заработки в Россию, фигурируют сразу четыре республики Центральной Азии. На втором, после Узбекистана месте – Таджикистан, на третьем – Кыргызстан. С января по сентябрь из этих стран с целью «работа» в РФ въехали 665 892 и 289 061 мигрантов соответственно. Далее следует Казахстан — 176 037 человек. Китай – на 5-м месте, 127 176 человек.

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Россия уверенно укрепляет позиции ключевого поставщика голубого топлива в Центральной Азии, информирует «Восточный экспресс 24»: совокупный экспорт в три республики региона за январь-октябрь вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а к 2030 году достигнет 19–20 млрд кубометров в год.

Поставки российского газа в Узбекистан идут в реверсном режиме через Казахстан по построенному ещё в советские времена газопроводу «Средняя Азия — Центр». Если в 2025 году транзит в Узбекистан составил 6,5 млрд кубометров, то до конца текущего года объёмы поставок будут доведены до 11 млрд кубометров.

Что касается Казахстана. По оценкам Минэнерго республики, если в 2025 году она закупила у России около 4 млрд кубометров, то по итогам 2026 года импорт возрастёт почти втрое — до 11 млрд кубометров. При этом РК продолжает выполнять экспортные контрактные обязательства перед Китаем (около 5 млрд кубометров в год), и зарабатывает на транзите российского газа в соседние страны. Впереди — новые совместные проекты, включая ветку «Ишим — Астана», которая откроет доступ к российскому сырью для северных и восточных областей Казахстана.

Для Кыргызстана российский газ — хоть и относительно небольшой по объёму (около 500–600 млн кубометров в год, транзит также идёт через Казахстан), — но критически важный.

Казахстан

На Форуме стратегического партнёрства президент Касым-Жомарт Токаев назвал главные достижения Казахстана за последние семь лет. Приводим его данные вкратце: за указанный период ВВП страны достиг почти 400 млрд долларов, привлечено 155 млрд долларов иностранных инвестиций; заработали 625 новых средних и крупных предприятий.

Также построено 118 млн квадратных метров жилья, обновлены или проложены десятки тысяч километров автомобильных дорог и железнодорожных путей. По информации Токаева, объем внешней торговли Казахстана достиг почти 150 млрд долларов; на 44% увеличился совокупный объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда, превысив 129 млрд в валюте США.

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Казахстан обошёл Германию, Японию и Швецию в рейтинге ООН по развитию электронного правительства – республика поднялась с 24-го на 16-е место, впервые войдя в высшую рейтинговую группу. Как передаёт ИА «Фергана» со ссылкой на информацию министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, в докладе ООН столь серьёзный рывок назвали одним из наиболее значительных среди стран с высоким уровнем развития электронного правительства.

Помимо уже упомянутых выше стран, Казахстан обошёл в рейтинге также Ирландию, Новую Зеландию, Австрию, а разрыв с Эстонией, которую часто приводят в качестве примера цифрового государства, сократился в четыре раза.

Среди стран Центральной Азии и СНГ Казахстан стал лидером рейтинга. Так, Узбекистан занял 32-ю позицию, Кыргызстан — 83-е место, Таджикистан — 131-е, Туркменистан – 146-е. Россия заняла 50-е место. А в пятёрку лидеров вошли Южная Корея, Дания, Сингапур, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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РК обеспечивает 88% нефтедобычи Центральной Азии, передаёт Kazinform со ссылкой на данные международного обзора World Energy Review 2026, подготовленного итальянской энергетической компанией Eni. Так, в 2025 году добыча нефти, включая нетрадиционную нефть и газовые жидкости, в Казахстане достигла 2,098 млн баррелей в сутки, увеличившись на 11,8% по сравнению с предыдущим годом (в Туркменистане аналогичный показатель составил 200 тыс. баррелей в сутки, в Узбекистане — 81 тыс., в Кыргызстане — 6 тыс. баррелей).

Подчёркивается и важность роли Казахстана в международной торговле энергоресурсами. По сведениям Eni, экспорт казахстанской сырой нефти в 2025 году достиг 1,243 млн баррелей в сутки, увеличившись примерно на 7% по сравнению с 2024 годом: «Такие объёмы усиливают значение страны как поставщика на внешние рынки и подтверждают, что казахстанский нефтяной сектор имеет не только региональное, но и международное значение».

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Строительство контейнерного терминала на Каспийском море в порту «Ерсай» взял на себя казахстанский частный бизнес – компании Atasu Group и Lancaster Group вложат в этот проект 25 млрд тенге. Как передаёт «Восточный экспресс 24», терминал рассчитан на обслуживание 120 тыс. контейнеров в год с выходом сразу на два международных коридора.

Порт «Ерсай» расположен рядом с Курыком, на пересечении двух коридоров: Среднего (Китай — Европа через Казахстан, Азербайджан и Турцию), и Север — Юг (к России, Ирану и Индийскому океану). Терминал дополнит мощности портов Актау и Курык и позволит перераспределять грузопотоки. Его площадь — 500 тыс. кв. м.

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О создании гигантского резервуара для хранения ядерного топлива для строящихся в республике атомных электростанций рассказал председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев, передаёт «ЦентрАзия» со ссылкой на Фонд стратегической культуры. По его словам, власти РК в рамках новой стратегии развития атомной отрасли намерены законсервировать часть месторождений, до конца 2027 года создать резерв ядерного топлива – накопитель урана вместимостью не менее 150 тыс. тонн. Фактически, сказал глава Агентства, отрасль переориентируют с экспорта сырья на внутреннюю энергобезопасность.

По поручению президента Токаева, в республике приостановят разработку части залежей урана, чтобы сохранить ресурсы для будущих поколений. Поясняется, что резерв урана требуется для обеспечения сырьём двух новых АЭС мощностью по 2,4 ГВт каждая, которые построят китайская компания CNNC и российская «Росатом» (базовая стоимость последней составляет 15 млрд долларов, но в ходе проектирования смета может вырасти на 50%).

«Решение Казахстана законсервировать часть месторождений и сформировать урановый резерв продиктовано долгосрочной ставкой на атомную энергетику как основу будущей энергобезопасности. Однако нефтегазовым странам сложно повторить этот шаг по ряду экономических, технологических и рыночных причин», — сообщает издание.

Узбекистан

Оман стал ближе для республики – президент Шавкат Мирзиеев в ходе своего государственного визита в эту страну по приглашению султана Хейсама бин Тарика Аль Саида, подписал с ней около 30 документов, в том числе по инвестиционным проектам и контрактам общей стоимостью порядка 5 млрд долларов. По итогам переговоров стороны также подписали соглашение о стратегическом партнёрстве между странами и создании узбекско-оманского делового совета.

По данным центрально-азиатских СМИ, документы охватывают развитие сотрудничества во множестве сфер, в частности, взаимное освобождение от виз на 30 суток, промышленную кооперацию, экономику и финансы, свободные экономические зоны, транспорт и логистику, градостроительство; иные. Особое внимание уделено деятельности узбекско-оманской инвестиционной компании, созданной в 2010 году.

Отмечается, что для Узбекистана стратегическое значение имеет доступ к морским портам Омана, позволяющий развивать торговые маршруты в направлении Персидского залива, Южной Азии и Восточной Африки.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вошел в ТОП-50 самых влиятельных мусульман мира по версии международного издания The Muslim 500 на 2027 год. Как передаёт Eurasia Today, ежегодный рейтинг подготовлен Королевским центром исламских стратегических исследований (RISSC), расположенным в столице Иордании Аммане.

Авторы исследования отметили экономические и политические преобразования, реализованные в рамках программы «Новый Узбекистан». Особое внимание уделено либерализации валютного рынка, привлечению иностранных инвестиций, расширению международной торговли и модернизации сельского хозяйства.

Среди достижений президента авторы выделили искоренение системного принудительного труда в хлопковой отрасли, реформирование государственного управления, развитие образования и здравоохранения. Положительную оценку также получили укрепление отношений с соседними странами Центральной Азии и активизация регионального сотрудничества.

Отдельное место в исследовании занимает деятельность Мирзиеева по сохранению исламского наследия (восстановление исторических мечетей и святынь, развитие научных центров имени Имама Бухари, Имама Термизи и Имама Матуриди, создание Центра исламской цивилизации в Ташкенте).

В общий список (450 человек, т.е. вне входящих в ТОП-50), из ЦА включены президент Токаев, певец Димаш Кудайберген и председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода.

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Новый банк развития (НБР) БРИКС впервые подписал соглашение с Узбекистаном о предоставлении ему 300 млн долларов на первый этап проекта по низкоуглеродному развитию, информирует пресс-служба банка. Это также первый опыт сотрудничества НБР со страной Центральной Азии.

В программу развития низкоуглеродной энергетики включены проекты в солнечной, ветровой, гидро- и атомной энергетике. Отмечается, что реализация проектов позволит нарастить объёмы производства электроэнергии, уменьшить зависимость республики от природного газа и сократить выбросы парниковых газов. Вице‑президент Нового банка развития Роман Серов заявил, что организация намерена и впредь поддерживать инфраструктурные проекты в Узбекистане, в том числе с применением новых финансовых инструментов.

НБР создан в 2015 году странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Целью банка заявлена поддержка инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Узбекистан присоединился к НБР летом текущего года, став первым участником из Центральной Азии.

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В канале Карасу в Ташкенте рыбаки обнаружили детёныша нильского крокодила. Рептилию поместили на карантин в зоопарк. Крокодил был переохлаждён. Его состояние оценивается как удовлетворительное, но на восстановление потребуется время, сообщает «Газета» (РУз) со ссылкой на информацию пресс-службы местного зоопарка: детёныш крокодила помещён в специальный бассейн карантинного отделения.

На место находки прибыли специалисты Национального комитета по экологии и изменению климата и зоопарка. Рептилию, возраст которой составляет около года, удалось безопасно извлечь из воды. При обследовании прилегающей территории других животных обнаружено не было.

«Крокодил не мог самостоятельно оказаться в воде. Возможно, он сбежал из чьего-то дома или его выбросил в воду человек, который больше не хотел за ним ухаживать», — считают специалисты зоопарка.

Нильский крокодил — один из крупнейших и наиболее опасных представителей отряда крокодилов. В естественной среде обитания он встречается в пресноводных реках, озёрах и болотах Африки. В Узбекистане физическим лицам запрещено содержать диких животных, включая все виды крокодилов, и использовать их для проведения цирковых представлений.

Таджикистан

Президент России Владимир Путин после саммита в Китае сразу же отправился в Таджикистан с рабочим визитом. Анонсируя встречу с президентом РТ Эмомали Рахмоном, причём, до неё они встречались в ноябре этого года на саммите ОДКБ в Москве, Путин сказал, что из-за загруженного графика у лидеров не было времени обсудить все необходимые вопросы, в частности, функционирования 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане: её президент России назвал «хорошим гарантом безопасности в регионе».

Среди обсуждаемых вопросов также текущая ситуация в Афганистане и угрозы, исходящих со стороны Кабула для границ ОДКБ; двусторонние — в том числе, торгово-экономические связи между РФ и РТ (Россия остаётся одним из крупнейших торговых партнёров Таджикистана, страной для рабочей миграции его граждан).

По итогам обсуждения Путиным и Рахмоном силовой повестки, стороны, информирует Eurasia Today, зафиксировали несколько ключевых позиций, в том числе:

Контроль границы: Эмомали Рахмон подробно проинформировал российского коллегу о текущей ситуации в Афганистане. Российская сторона отметила, что на таджикско-афганской границе по-прежнему фиксируются инциденты с контрабандистами, однако благодаря тесной координации погранслужб двух стран в регионе удаётся поддерживать «элемент стабильности». Лидеры подчеркнули стратегическую значимость присутствия в республике российской 201-й военной базы.

Координация спецслужб: Главы государств высоко оценили слаженность работы правоохранительных органов и специальных служб России и Таджикистана, договорившись развивать это взаимодействие.

Афганский трек: В повестку также вошёл обмен оценками по итогам недавней поездки в Афганистан российской правительственной делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

А по данным пресс-служба президента Таджикистана, Путин и Рахмон выразили заинтересованность в наращивании взаимных инвестиций и запуске совместных проектов в сфере искусственного интеллекта, развитии электронных госуслуг и кибербезопасности.

Напомним, 201-я гвардейская военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим военным объектом России за её пределами. Она расположена в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В её состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, а также подразделения противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты и связи.

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РТ не вошла в мировой рейтинг развития туризма Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2026, подготовленный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) совместно с Zurich Insurance Group, информирует «Азия-плюс. Между тем в рейтинг 110 государств из Центральной Азии попали Казахстан — 56-е место, Узбекистан — 76-е, Кыргызстан — 93-е. Туркменистан, как и Таджикистан, в рейтинге отсутствует.

Индекс учитывает 102 показателя по 17 направлениям, включая транспортную доступность, гостиничную инфраструктуру, безопасность, условия ведения бизнеса, кадровый потенциал, природные и культурные ресурсы.

Туркменистан

Республика ускоряет строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) для расширения энергетического сотрудничество с Южной Азией, информирует Eurasia Today. Проектируемая протяжённость газопровода составляет 1814 километров, а его мощность — 33 млрд кубометров газа ежегодно. Основным источником поставок станет гигантское месторождение Галкыныш.

По данным государственного концерна «Туркменгаз», к концу октября на участке Серхетабат — Герат протяжённостью около 153 километра подготовлено 150,7 километров трассы и уложено 124 километра труб. Завершение работ на этом участке назначено на конец 2026 года.

Дополнительным направлением сотрудничества становится экспорт электроэнергии. На состоявшихся на днях переговорах Пакистан предложил Туркменистану присоединиться к региональному проекту CASA-1000. Стороны также обсудили строительство линии электропередачи Туркменистан — Афганистан — Пакистан (ТАП) мощностью 1200 МВт.